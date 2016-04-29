Якутск, 29 апреля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Шаманы Якутии активно камлали на то, чтобы 27 апреля, в день, когда в регионе празднуется День республики, первый запуск ракетоносителя с нового космодрома «Восточный» в Амурской области не состоялся. Жители республики уверены в том, что именно это стало причиной обнаружения неполадок накануне старта, который стали причиной переноса запуска, пишет «Блокнот Якутска».

vostokdrom.ru Первый пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный

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По странному совпадению, впервые запускать ракету над территорией региона, жители которого вообще не хотели находится в под трассовом пространстве и опасались падения части ракеты, должны были именно в годовщину создания республики Якутия. По информации региональных СМИ, глава Якутии Егор Борисов очень просил «Роскосмос» перенести старт с 27 апреля, когда отмечается День Республики, но навстречу ему не пошли.

Зато в соцсетях теперь распространяется шуточное обращение Владимира Путина к Егору Борисову, в котором президент якобы просит главу Якутии повлиять на местных шаманов. В противном случае «лиц шаманской национальности» обещали привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракетоносителя с космодрома «Восточный» был перенесён на сутки по техническим причинам. Неполадки обнаружились за 2,5 минуты до старта.

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