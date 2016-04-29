Пекин, 29 апреля, 2016, 06:54 — ИА Регнум. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи опубликовала доклад, согласно которому в 2016 г. на развитие системы здравоохранения будет выделено 1,24 трлн юаней.

cambioeuroyuan.org Юань

Чиновники отметили, что с начала реформы здравоохранения в 2009 г. медицинским учреждениям были выделены средства в объеме 5,64 трлн юаней ($871 млрд), пишет «Чжунго жибао».

Согласно сообщению комиссии, реформа здравоохранения направлена на создание универсальной системы охраны здоровья граждан КНР, которая обеспечит равный доступ всех категорий населения к высококачественным медицинским услугам.

Центральное правительство Китая ежегодно дополнительно выделяет не менее 3 млн юаней на модернизацию больниц в каждом из округов КНР. Таким образом власти КНР стремятся обеспечить достойное медицинское обслуживание для жителей городских и сельских районов Китая.