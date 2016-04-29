Пекин, 29 апреля, 2016, 06:29 — ИА Регнум. 28 апреля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Китай с официальным визитом. Главной темой для обсуждения стал предстоящий визит Владимира Путина в Китай, запланированный на июнь 2016 г.

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«Китай придает огромное значение визиту российского лидера. Я с нетерпением жду встречи с Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить важнейшие международные и региональные вопросы, а также перспективы развития российско-китайского сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что в этом году исполняется 15 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также 20-летняя годовщина установления стратегического взаимодействия и партнерства, пишет «Жэньминь жибао».

«Наши страны должны активизировать координацию и взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, добиваться совместного решения насущных проблем», — подчеркнул лидер Китая.

Сергей Лавров отметил, что Россия готова укрепить экономическое и культурное сотрудничество, а также активизировать координацию по международным и региональным вопросам в рамках многосторонних организаций, включая ООН и ШОС.