Якутск, 29 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при местных авиаперевозках пассажиров и багажа, осуществлявшихся в Иркутской области и Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Основанием для начала проверки стала информация о 300%-ных накрутках при формировании тарифов на перелёты по территории этих регионов, изложенная в документальном фильме «Авиабилетная аномалия».

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К проверке обоснованности стоимости авиабилетов на этих территориях также подключились специалисты Федеральной антимонопольной службы, Росавиации, Госавианадзора, а также органов государственного регулирования цен и тарифов. Ими будет также изучена стоимость аэропортовых услуг, а также состояние парка воздушных судов и аэропортовых комплексов.

Напомним, в вышедшем 27 апреля на телеканале «Россия 1» документальном фильме Бориса Соболева «Авиабилетная аномалия» журналист сообщил, что в регионах с проблемами нехватки дорог «работает авиационная мафия». В фильме также отмечалось, что в Якутии накрутка на авиабилеты достигает 300%.

Первый вице-премьер правительства Якутии Павел Маринычев заявил, что журналистский материал подан в искаженном, предвзятом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прямой линии 27 апреля глава Якутии Егор Борисов объяснил, что дорогие тарифы авиакомпании «Якутии» формируются потому, что авиакомпания несет большие расходы на топливо и запчасти. «Кроме того, теперь самолёты приходится приобретать за пределами страны, и в последние годы в связи с резким удорожанием валюты «Якутия» стала неплатежеспособна по лизингу техники, чувствуется нагрузка на авиакомпанию», — отметил глава региона.