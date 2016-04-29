Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2016, 06:05 — ИА Регнум. Члены Совета безопасности ООН на заседании, посвящённом ситуации на Украине, не смогли прийти к консенсусу по предложенному Россией проекту заявления по Минским соглашениям и событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Против документа выступили делегации США, Великобритании, Франции и Украины.

wikiwand.com Зал заседаний Совбеза ООН

В частности заместитель постпреда США Мишель Сисон заявила, что американская сторона готова рассмотреть текст заявления, которое будет реагировать на «ситуацию на Украине в целом», которая, мнению Вашингтона, стала следствием действий России. Делегация Великобритании сослалась на отсутствие в документе интересующих её пунктов, в том числе касающихся осуждённой в России по делу об убийстве журналистов украинской военнослужащей Надежды Савченко, передаёт ТАСС.

Напомним, ключевыми пунктами предложенного Россией проекта заявления были к призыв полному выполнению Минских соглашений в максимально кратчайшие сроки, а также требование ускорить расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года и привлечь к ответственности все виновных. Как сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин, на заседании Совбеза он предложил коллегам «рассмотреть текст в духе транспарентности».