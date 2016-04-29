Вашингтон, 29 апреля, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Швеция не подавала заявки на вступление в Североатлантический альянс, заявил представитель НАТО, комментируя слова главы МИД России о том, какие последствия может иметь присоединение страны к военному блоку, передаёт телеканал RT.

sreda-online.ru Шведский военный

В то же время, как сообщается, представитель НАТО отметил, что Швеция разделяет ценности альянса и является одним из его наиболее активных и вовлечённых партнёров. Он напомнил, что Швеция и НАТО «работали бок о бок» в операциях, проводившихся под командованием альянса, в том числе в Косово и Афганистане.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Швеции в НАТО.