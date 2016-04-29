Петропавловск-Камчатский, 29 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Камчатка в рамках подготовки к основной путине года намерена усилить работу по охране рек полуостров от браконьеров. Такое поручение подчиненным и рекомендации правоохранительным органам дал губернатор Владимир Илюхин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе, глава края также поручил предотвратить несанкционированный вывоз икры из региона.

Уинслоу Хомер. Рыбаки

«Необходимо объединить усилия надзорных и контролирующих структур, органов государственной власти по выявлению, предупреждению и пресечению фактов нарушений в сфере оборота водных биологических ресурсов. Тем более, что положительный опыт совместной работы у нас есть», — сказал губернатор.

Тем временем министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на побережье, где пройдет основная рыбалка, созданы Ассоциации рыбопромышленных предприятий, в задачу которых входит помощь контролирующим органам по охране нерестовых рек от незаконной деятельности браконьерских бригад, действующих в труднодоступных местностях.

«Эффективная охрана обеспечена на реке Озерной, начата работа по реке Большой. На собственные средства предприятий закупается специальная техника и оборудование, формируются инспекторские группы. Рыбопромышленники объединяются, понимая, что без их участия ресурс рек не сохранить. Мы продолжим такую практику и будем рекомендовать, чтобы подобные ассоциации создавались по всей Камчатке», — сказал Владимир Галицын.

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ИА REGNUM напоминает, что главная путина года, лососевая, обычно стартует на Камчатке в начале июня и длится до осени. В этом году, по предварительным данным, наука разрешит легальным добытчикам выловить не менее 154 тыс. тонн рыбы.

По итогам прошлой «красной путины» на Камчатке полиция возбудила более 200 уголовных дел по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Размер причиненного материального ущерба составил 32 миллиона 678 тысяч рублей. У браконьеров изъято почти 50 тонн рыбы лососевых видов, около четырех тонн икры-сырца и более 26 тонн соленой икры, 1680 банок консервированного и 179 особей живого краба. Кроме того злоумышленники лишились 187 плавсредств, 88 руль-моторов, более десяти с половиной километров сетей, а также пяти автомобилей.