Пекин, 29 апреля, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Народный банк Китая укрепил курс юаня по отношению к американскому доллару на 0,56%. Повышение курса на 365 базисных пунктов стало возможно благодаря крупным вливаниям центробанка в финансовую систему КНР.

pressidium.com Китайский юань

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Народного банка КНР, подобное укрепление юаня в последний раз было зафиксировано более 10 лет назад — в июле 2005 г., пишет «Синьхуа».

За прошедшие 5 дней главный финансовый регулятор Китая влил в национальную экономику около 580 млрд юаней ($89,6 млрд) с помощью операций обратного РЕПО.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 апреля Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на сумму в $21,6 млрд. Принятые меры были направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке