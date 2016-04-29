Вашингтон, 29 апреля, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Экстренные службы Нью-Йорка отреагировали на сообщение о подозрительном белом порошке, обнаруженном в небоскрёбе Трамп-тауэр, передаёт NBC New York со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как сообщается, подозрительное вещество было найдено на пятом этаже здания на Пятой авеню в центре города. В настоящее время специалисты устанавливают, является порошок опасным. Шесть человек, находившиеся поблизости, обследуются медиками.

На данный момент не ясно, кто именно обнаружил порошок и во что он был упакован. Уточняется, что сам Дональд Трамп в это время находился с предвыборной поездкой в Калифорнии.

Как передавало ИА REGNUM, в марте этого года подозрительное письмо с белым порошком было прислано 32-летнему сыну миллиардера Эрику Трампу. Вещество было отправлено на экспертизу и признано нетоксичным.