Сиань, Китай, 29 апреля, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Пожар в туристическом автобусе в провинции Шэньси унес жизни 8 человек, еще 5 пассажиров доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших сообщил властям, что незадолго до катастрофы одним из пассажиров была предпринята попытка захватить автобус.

chinamodern.ru Сгоревший автобус

По неподтвержденным данным, еще до возгорания автобус был угнан неизвестным. Инцидент произошел 28 апреля в округе Ланьтянь у въезда в туннель на участке трассы Фучжоу-Иньчуань, пишет «Синьхуа».

По неустановленным причинам автобус загорелся примерно в 12:40 по местному времени. Огонь быстро распространился, уничтожив транспортное средство за считанные минуты.

Сотрудники правоохранительных органов и созданная местными властями экспертная группа изучают место происшествия. Им предстоит определить причины случившегося, а также проверить информацию о том, что автобус был захвачен.