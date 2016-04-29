Якутск, 29 апреля, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Остановка на перекрестке улиц Петра Алексеева и Пояркова, на которой микроавтобус насмерть задавил 12-летнего ребёнка и ранил еще четверых людей, будет перенесена на другое место до 1 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации Якутска.

news.ykt.ru Снос остановки в Якутске

Работы по ее переносу начались 28 апреля. По информации начальника Управления дорог Окружной администрации города Якутска Валерия Домотова, остановка теперь будет находится ближе к улице Лермонтова.

Сейчас бригадами рабочих ОАО «Якутдорстрой» ведут работы по обустройству кармана, подъездных путей и установке дорожных знаков. Новое место автобусной остановки согласовано с ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагической смерти в ДТП 12-летнего мальчика, которого задавила выехавшая на остановку машина, жители Якутии просили в петиции представителей власти сделать остановочные пункты безопасными, перенести их с перекрёстков и оборудовать видеокамерами.

Напомним, ДТП произошло 22 апреля. Водитель автомашины «Тойота-Гранд-Хайс» проехал перекрёсток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, завершающей маневр поворота, автомобиль выехал на тротуар, задавив пятерых пешеходов, стоящих на автобусной остановке. Мальчик погиб на месте, не дождавшись приезда скорой, ещё четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.