Вашингтон, 29 апреля, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Следственные органы рассматривают версию о том, что популярный певец Принс Роджерс Нельсон мог скончаться в результате передозировки медицинскими препаратами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника.

cbslocal.com Принс Роджерс Нельсон — певец

Отмечается, что в настоящее время следствие проверяет, были ли эти лекарства выписаны музыканту врачом. По информации ещё один из собеседников издания, в доме артиста в ходе осмотра были обнаружены выписанные по рецепту лекарства.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что причиной госпитализации Принса за несколько дней до смерти была не простуда, как заявлялось изначально, а передозировка наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля сообщалось, что Принс был госпитализирован с симптомами острой простуды. Но уже на следующий день он дал концерт, сказав своим поклонникам, что с ним все в порядке.

21 апреля тело музыканта было обнаружено в его имении в Шанхассене в пригороде Миннеаполиса. Точная причина его смерти пока неизвестна.