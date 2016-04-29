Якутск, 29 апреля, 2016, 05:28 — ИА Регнум. После падения частей ракетоносителя «Союз-2.1А» на территорию Вилюйского района Якутии лесной массив в сохранности, поваленных деревьев и очагов возгораний нет. в ходе облета места, куда они должны были упасть и прилегающей территории крупных обломков 2 ступени ракетоносителя не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе министерства охраны природы республики.

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Обломки должны были упасть недалеко от 2-Кюлятского наслега Вилюйского улуса. Теперь на этой территории будут искать средние и мелкие части от ступеней ракеты на основании детализированных данных съёмки инфракрасным спектрометром на высоте 1 километр.

Сейчас в селе 2-Кюлятцы находятся глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров, руководитель Вилюйской инспекции охраны природы Алексей Евсеев, спасатели и медики. Завтра будет осуществлен забор крови у населения, также пояснили в минприроды региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками связи со второй попытки успешно запущена утром 28 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт ракеты-носителя состоялся в 5:01 мск. Через две минуты после запуска от ракеты отделилась первая ступень, спустя ещё две минуты — головной обтекатель. В конце пятой минуты полёта отделилась вторая ступень, а затем — головной блок со спутниками. Таким образом, космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») были выведены на опорную орбиту.

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