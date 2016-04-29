Ханчжоу, Китай, 29 апреля, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Регулировщик дорожного движения в Ханчжоу Ли Вэйци стал одним из самых известных сотрудников полиции Китая. Оперативные действия Ли Вэйци позволили предотвратить массовое ДТП на одном из оживленных перекрестков в Ханчжоу.

relax.ru Китайский регулировщик

Согласно записям камер наружного наблюдения, 21 апреля Ли Вэйци руководил движением на одном из перекрестков города. В какой-то момент регулировщик обратил внимание на появившуюся трещину в дорожном полотне, которая быстро увеличивалась.

Спустя несколько секунд Ли Вэйци полностью остановил движение транспорта. Через 3 минуты на месте трещины образовался провал грунта, площадью 20 м2 и глубиной в 2 метра, пишет «Сина синьвэнь».

В результате провала грунта никто не пострадал. По заявлениям властей, жертв удалось избежать только благодаря профессионализму регулировщика.

27 апреля Ли Вэйци был награжден премией общественной безопасности первой степени. Отвечая на вопросы журналистов о том, как он смог предотвратить катастрофу, Ли Вэйци отметил, что «просто делал свою работу».