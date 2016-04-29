Балтимор, США, 29 апреля, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 28 апреля угрожал устроить взрыв в здании телестанции Fox45 в городе Балтимор в американском штате Мэриленд, передаёт CBS Baltimore.

thejournal.ie Общество

Как сообщается, мужчина в костюме панды и с хирургической маской на лице, войдя в здание телестанции, угрожал активировать взрывное устройство. С собой у мужчины был флэш-накопитель с важной, по его словам, информацией, которую он требовал поставить в эфир.

В целях безопасности здание Fox было решено эвакуировать. После того, как нападавший покинул здание и не отреагировал на требование достать руки из карманов, в него выстрелил снайпер.

Сообщается, что мужчина получил серьёзные огнестрельные ранения однако остался жив. Полиция направила к лежащему на земле мужчине специального робота, который снял с него одежду, провода и похожий на взрывное устройство предмет. После этого нападавший был госпитализирован.

Все подробности инцидента в настоящее время выясняются.