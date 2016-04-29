Владивосток, 29 апреля, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Доходы семьи губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2015 году увеличились на 2 млн рублей по сравнению с позапрошлым годом. Однако основные усилия к этому приложила супруга главы дальневосточного субъекта Ирина Миклушевская, чей заработок составил почти 7,8 млн рублей. В общей же сложности чета задекларировала свыше 10,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальным данным, за 2015 год губернатор Приморья заработал более 2,8 млн рублей, в то время как в 2014 году эта цифра составляла 3,1 млн рублей. Его жена Ирина Миклушевская внесла в семейный бюджет почти 7,8 млн рублей против 5,4 млн рублей в 2014 году.

«В доходе супруги отражена вторая часть средств от продажи однокомнатной квартиры в Москве общей площадью 35,5 квадратных метров. Напомню, сделка состоялась в 2014 году», — прокомментировала декларацию пресс-секретарь губернатора Альбина Охрименко.

Транспортных средств у четы Миклушевских нет, зато глава Приморья вместе с женой владеют шестью земельными участками общей площадью 4 464 квадратных метров, жилым строением с мансардой площадью 162,8 квадратных метра, жилым домом 262,7 квадратных метра, а также 2/3 нежилого помещения.

Несмотря на то, что ни одного автомобиля в семье не водится, у Ирины Миклушевской в собственности числятся сразу два машино-места. В пользовании четы, как и прежде, находится государственная дача.