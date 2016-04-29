Южно-Сахалинск, 29 апреля, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Правоохранительными органами на острове Шикотан задержан генеральный директор «Рыбокомбината Островной» Алексея Попова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

direct-press.ru Задержан

Ожидается, что меру пресечения для Алексея Попова суд изберёт в течение дня 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным сотрудники рыбкомбината «Островной» на острове Шикотан в Сахалинской области пожаловались на то, что устраиваясь работать на предприятие, фактически оказывались в рабстве: им по несколько месяцев задерживали зарплаты, из которых при этом удерживали деньги на проживание. «Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют», — сообщили рабочие.

Выехать с острова без денег люди не могли. Помощи от прокуратуры, куда они жаловались, по словам работников, они также не получили. Президент дал поручение проверить соответствие занимаемой должности прокурора региона, не отреагировавшего на жалобы людей, извинился перед ними и обещал разобраться в ситуации.