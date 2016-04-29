Владивосток, 29 апреля, 2016, 04:05 — ИА Регнум. Во Владивостоке заключён под стражу директор «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Игорь Сологуб, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала старший помощник руководителя регионального СК РФ, подполковник юстиции Аврора Римская.

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«В отношении директора «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Игоря Сологуба избрана мера пресечения. Он заключён под стражу сроком на два месяца», — обозначила Аврора Римская.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 апреля, стало известно, что по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей был задержан директор казённого предприятия «Приморкрайстрой» Игорь Сологуб.

По версии следствия, руководитель учреждения — технический заказчик строительства скандальных гостиниц Hyatt — запросил в общей сложности 9 млн рублей от генерального подрядчика строительно-монтажных работ по возведению жилых домов на «Снеговой пади» во Владивостоке. За эту сумму Игорь Сологуб пообещал предоставить возможность и в будущем осуществлять работы на этом объекте.

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Отметим, что кресло казённого предприятия Сологуб занял в конце 2015 года, а до этого он трудился в должности главы Фонда капремонта Приморского края. В «Приморкрайстрой» он пришёл на место Максима Запорожца, который сегодня руководит в АО «Наш дом — Приморье».

Обе компании тесно связаны между собой недостроенными со времен саммита АТЭС-2012 года пятизвездочными гостинцами Hyatt на Корабельной набережной Владивостока и на мысе Бурный. АО «Наш дом — Приморье» в этой цепочке является заказчиком, а казенное краевое предприятие «Приморкрайстрой» — технический заказчик.