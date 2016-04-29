Калуга, 29 апреля, 2016, 03:39 — ИА Регнум. Пожар на газопроводе произошёл в ночь на 29 апреля в Калужской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Информация о возгорании на газопроводе в населённом пункте Воробьи Жуковского района поступило около 01:30 мск. По данным ведомства, пострадавших нет. На место был направлен инспектор пожарного надзора.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Всего к ликвидации загорания привлекалось 31 человек, девять единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что в лесополосе на Белоусовском газовом учреждении, по предварительным данным, произошёл взрыв. РИА Новости со ссылкой на местных жителей также сообщает о взрыве во втором часу ночи.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются.