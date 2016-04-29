Москва, 29 апреля, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Возле приюта для животных «Эко-Вешняки» на востоке Москвы, где полицией были обнаружены останки более 40 кошек и собак начались столкновения между волонтёрами и сотрудниками охраны, передаёт «Русская служба новостей».

tv29.ru Собака

Активисты просят сотрудников приюта отдать им животных, чтобы спасти их от гибели. Некоторые зоозащитники попытались прорваться на территорию учреждения.

По сообщениям СМИ, возле приюта находятся сотни волонтёров. При этом на месте дежурят около десяти сотрудников полиции, которые не вмешиваются в происходящее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном управлении МВД России сообщили, что полиция проводит поверку по заявлению зоозащитников об убийстве собак в приюте для животных в Восточном административном округе города Москвы.

Отмечалось, что правоохранителями обнаружены останки 41 погибшего животного: 29 кошек и 12 собак. Между тем волонтёры заявили о гибели порядка 300 животных.