Хабаровск, 29 апреля, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Таиландская компания Sutech Engineering Co., Ltd построит второй на Дальнем Востоке сахарный завод, который составит конкуренцию приморскому монополисту из города Уссурийска. Производство будет базироваться в Хабаровском крае и, как отмечают инвесторы, это даст не только толчок к понижению цен на сахар по ДФО, рынок сбыта планируют распространить на Казахстан, Узбекистан и северо-восточные провинции КНР. Стоимость объекта оценивается в $200 млн., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tradeholding.com Сахар

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Как сообщало ИА REGNUM, цех сборки дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники будет возведён на площадке «Ракитное» в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Резидент — официальный дистрибьютор китайского производителя LiuGong ООО «СТК» — инвестирует в проект 1,4 миллиарда рублей и трудоустроит 60 человек. В общей сложности в ТОСЭР «Хабаровск» поступило 23 заявки с объёмом капиталовложений более 33 миллиардов рублей.

В ближайшее время таиландская компания Sutech Engineering Co., Ltd — крупнейший производитель сахара в Юго-Восточной Азии — намерена запустить строительство сахарного завода на территории портовой особой экономической зоны «Советская Гавань» в Хабаровском крае. Соответствующий проект, финансовую модель и производственный план уже обсудили представитель Минвостокразвития Рустам Макаров и вице-президент иностранной компании Леонг Чунг Чи.

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Размещение объекта на этой территории субъекта обусловлено рядом преимуществ: доступ к причальной стенке, небольшая загруженность порта, возможность помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (НДС — 0%).

Стоимость строительства завода предварительно оценили в $200 млн. Его мощность составит 500 тысяч тонн сахара в год. К таиландской компании также присоединятся инвесторы из Индонезии и Японии.

В Минвостокразвития отмечают, что на Дальнем Востоке это будет второй сахарный завод: сегодня монополистом является приморский завод в Уссурийске. Создание этого производства будет способствовать снижению цены на сахар во всех субъектах ДФО. Более того — таиландский инвестор планирует импортировать товар в Казахстан, Узбекистан и северо-восточные провинции КНР.