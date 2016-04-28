Дамаск, 29 апреля, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» 28 обстреляли несколько кварталов в сирийских городах Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В целом, по сведениям российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За последние сутки было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня: пять в провинции Алеппо и три — в Дамаске.

Как сообщается, на севере провинции Алеппо формирования оппозиционной «Сирийской Свободной Армии» атаковали проправительственные силы в районе города Телль — Рифъат. В результате блокирован населенный пункт Мараанз.

«Боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» дважды из реактивных систем залпового огня обстреляли кварталы Эль-Халидия и Аз-Загра в городе Алеппо. В Дамаске военизированным формированием «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляны жилые дома в кварталах Дахият-аль-Асад, Масакид-Барза и Бастин-абу-Джараш», — говорится в бюллетене.

Кроме этого, сообщается, что в провинции Латакия боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» продолжили обстрелы правительственных войск в районе населённого пункта Кбана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что российская сторона внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о признании группировок «Ахрар аль-Шам» и «Джейш аль-Ислам», террористическими организациями.

В Госдепартаменте США позднее назвали данное предложение неконструктивным для урегулирования конфликта в стране. «Мы думаем, что это имело бы губительные последствия для перемирия в тот момент, когда мы пытаемся добиться деэскалации на месте», — заявил официальный представитель американского ведомства Марк Тонер, отметив, что на данный момент эти группировки являются частью соглашения о прекращения огня в Сирии.