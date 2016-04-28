Москва, 29 апреля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. В населённые пункты Эль-гасбия и Эль-Ямама сирийской провинции Хомс 28 апреля доставлено 3 тонны гуманитарных грузов. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ntv Гуманитарная помощь

Сообщается, что в настоящее время также продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей двух населённых пунктов провинции Хама.

За минувшие сутки медицинскими работниками Центра по примирению оказана врачебная помощь 36 местным жителям. Министерством здравоохранения Сирии совместно с организацией «Сирийский Арабский Красный Полумесяц» проведена вакцинация от полиомиелита детей в блокированных населённых пунктах Фуаа и Кафер-Хая провинции Идлиб, Забадин и Мадайа провинции Дамаск.

Тем временем, ремонтными бригадами сирийских строителей в городе Эль-Карьятейн провинции Хомс за сутки расчищено от завалов 22 метра улиц и восстановлено 200 метров линий электропередач. Саперами обезврежено пять фугасов.

В населённом пункте Абтин провинции Алеппо ведутся работы по восстановлению системы водоснабжения и подачи электроэнергии. В свои дома в данном населённом пункте вернулось 320 семей.