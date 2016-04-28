Лима, 29 апреля, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Мирелла Пас Бейлон (95 килограмм) вышла в финал конкурса «Мисс Перу». Она стала первой женщиной с фигурой формата plus-size в истории конкурса, которая дошла до этапа выбора победительницы. «Спасибо. Вы не представляете, что означает для меня эта возможность», — поблагодарила перуанка жюри и зрителей, сообщает The Daily Mail.

pipec.ru Красота по Перуански

Отметим, что «девушки с формами» традиционно ценятся в странах Южной Америки и Карибского бассейна. Идеальным весом на Ямайке считается тот, который почти в два раза превышает медицинские показатели. Худое тело ямайцы ассоциируют с бедностью. Чтобы добиться нужных форм, ямайские женщины принимают таблетки для набора веса. В Венесуэле выдающаяся грудь не ценится, а вот бедра и ягодицы должны быть большими и соблазнительными. Для этого венесуэлки часто прибегают к пластической операции. В Аргентине стандарты красоты такие же, как в европейских странах. Но и красивых женщин здесь не так много, как в соседней Бразилии. Хотя недавно появившуюся среди бразильянок моду на увеличение груди местные онкологи называют одной из причин резкого роста рака молочной железы.

Что касается латиноамериканских мужчин, то они, традиционно, вне конкуренции.