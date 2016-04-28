Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Более 3 млн человек на востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании Совета безопасности ООН 28 апреля, передаёт телеканал RT.

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«Более 3 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, в особенности вблизи линии соприкосновения и в областях вне контроля правительства», — заявил помощник генсека ООН.

Зерихун также сообщил, что общее количество погибших за время конфликта на Украине, по оценкам ООН, составляет около 9,3 тысячи человек, ещё около 21,4 тысячи получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле представитель Всемирной продовольственной программы ООН на Украине Джанкарло Стоппони сообщил, что в результате конфликта на Украине 1,5 миллиона человек столкнулись с угрозой голода, из них 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи.

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