Панама, 29 апреля, 2016, 01:48 — ИА Регнум. В Панаме завершается первый съезд парламентариев коренных народов Латинской Америки (PIA). Для участия в съезде в столицу Панамы прибыли представители восемнадцати стран, который будут принимать участие в работе пяти комиссий. На повестке дня такие темы, «Права коренных народов»; «Всемирная конференция по вопросам коренных народов»; «Повестка дня в интересах устойчивого развития до 2030 года»; «Изменение климата и коренные народы», «Политические партии и участие в их деятельности женщин из числа коренных народов «, сообщает TVN Panamá.

mundotkm.com Съезд парламентариев коренных народов Латинской Америки (PIA)

Среди стран-участниц: Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, Колумбия, Чили, Эквадор, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла, комментирует La Prensa.

Всего в странах «двух Америк» проживает около 50 миллионов человек из числа коренного населения. В Латинской Америке насчитывается около 45 миллионов коренного населения, что составляет 8,3% от общей численности населения. Гватемала и Боливия — страны, где проживает наибольшее количество коренного населения. Затем идут Перу, Мексика и Панама. Недавние исследования Всемирного банка показывают, что 40% коренного населения в Латинской Америке живет в бедности и 24% в условиях крайней нищеты, пишет Telemetro.