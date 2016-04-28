Москва, 29 апреля, 2016, 01:42 — ИА Регнум. Частичное обрушение стен двух зданий произошло вечером 28 апреля на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

inodpady.cz Битый кирпич

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что произошло частичное обрушение несущих стен 2-этажного здания автосервиса ООО «Автодормехбаза-1» на площади 100 квадратных метров, а также 2-этажного складского здания, которое примыкает к зданию автосервиса, на площади 100 квадратных метров.

Со слов администрации, людей в здании не было. Информация о пострадавших не поступала. Работы по разбору и уборке обрушившихся конструкций будут организованы собственниками зданий.