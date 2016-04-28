Ла-Пас, 29 апреля, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста инвалидов в Ла-Пасе (Боливия) требовавших повысить ежемесячное пособие до 500 боливиано (72 доллара). Полицейские прибегли к силе после того, как манифестанты попытались прорваться через ограждения, ведущие к президентскому дворцу и зданию парламента Боливии. По словам вице-министра внутренних дел страны Родольфо Ильянеса, некоторые протестующие были вооружены металлическими предметами и вели себя агрессивно. Из-за слезоточивого газа несколько участников акции протеста потеряли сознание, сообщает Euronews.

Инвалидное кресло

Отметим, что это далеко не первая акция протеста боливийских инвалидов. В феврале 2012 года полиция применила насилие в отношении марша инвалидов в Ла-Пасе. Причем, люди на колясках добирались туда из разных регионов Боливии почти сто дней, сообщало ранее BBC. В марте 2016 года инвалиды протестовали против социальной политики властей в отношении людей с ограниченными возможностями в городе Кочабамба.

Отметим, что лидер Боливии Эво Моралес всегда называл социальные проекты своим приоритетом.