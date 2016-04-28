Полиция проверяет информацию о гибели 300 животных в московском приюте
Москва, 29 апреля, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о массовой гибели животных в приюте «Эко-Вешняки» на востоке столицы. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».
«Московская полиция проводит поверку по заявлению зоозащитников об убийстве собак в приюте для животных в Восточном административном округе города Москвы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что на данный момент правоохранителями обнаружены останки 41 погибшего животного: 29 кошек и 12 собак. Между тем волонтёры заявили о гибели порядка 300 животных.
Ранее сообщалось, что жители города собрались на митинг у здания приюта «Эко-Вешняки» на улице Аллея Первой Маевки. На территорию приюта митингующих не пропустили сотрудники ЧОП.
Как рассказала одна из активных волонтёров приюта «ЭКО-Некрасовка» Наталья Борисова, приют «ЭКО-Вешняки» изначально специализировался на помощи породистым бездомным собакам. Однако на деле после помещения в этот приют животные вскоре погибали от инфекций и истощения, передаёт телеканал «Россия 24».
По последней информации, сотрудники полиции приняли заявления от зоозащитников, требующих разобраться в ситуации.