Сан-Хосе, 29 апреля, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Россия в рамках военно-технического сотрудничества с Никарагуа начинает реализацию контракта на поставку пятидесяти модернизированных танков Т-72Б1, сообщали официальные СМИ России. Это сообщение вызвало неудовольствие в соседней с Никарагуа Коста-Рике.

Минобороны.рф Танки Т-72Б1 ВС России

«Предметом беспокойства является не угроза Коста-Рике, а тревога со стороны Центрально-Американского региона из-за того, что одна страна начинает гонку вооружений, как это происходит и о чем мы предупреждали в отношении Никарагуа с 2012 года», — заявил министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес, комментирует La Prensa.

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис охарактеризовал сделку между Россией и Никарагуа как «неуместную и неоправданную». В ходе пресс-конференции он отметил, что эти поставки вызывают у него «чувство печали». По его мнению, Никарагуа нуждается в развитии. И поскольку страна пребывает в бедности, соседним странам приходится сталкиваться с миграционными потоками из Никарагуа. По его мнению, решение внутренних социально-экономических проблем для Никарагуа важнее, чем танки. Президент Коста-Рики также отметил, что он не видит смысла в поставках боевой техники в Никарагуа, так как нет конфликта, пишет Voz de America.

Отметим, что отношения между Никарагуа и Коста-Рикой весьма не просты. Есть территориальные споры, поток мигрантов из Никарагуа осложняет внутреннюю ситуацию в Коста-Рике. В Коста-Рике сейчас проживает большая никарагуанская диаспора, которая составляет более 287 тысяч человек. Эти данные, полученные ЭКЛАК, приводит издание El Nuevo Diario. Однако, по некоторым сведениям, учитывая нелегальную миграцию, в Коста-Рике уже проживает около 800 000 выходцев из Никарагуа, писало ранее ИА REGNUM.

Кроме этого, Никарагуа будет должна возместить Коста-Рике ущерб за незаконную деятельность на ее территории. Такое решение принял Международный суд (МС) в Гааге в конце 2015 года. Предметом спора была территория острова Калеро, сообщает La Radio del Sur.