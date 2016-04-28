Москва, 29 апреля, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

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«Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать. Это я могу сразу сказать. Но поскольку шведская военная инфраструктура в той ситуации будет уже подчиняться верховному главнокомандованию НАТО, то, конечно, мы на наших северных рубежах будем вынуждены принять необходимые военно-технические меры, исходя из того, что по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает Россию угрозой и хочет её всячески сдерживать», — сказал глава МИД России.

При этом Лавров не смог пояснить, о каких конкретно мерах идёт речь. «Это не моя работа, это работа наших военных — Министерства обороны и Генерального штаба России. Когда они видят какой-то потенциал по ту сторону наших рубежей — прямо у границы или чуть подальше от границы, то знают, что это за потенциал на самом деле, что можно от него ожидать в случае, если НАТО вдруг решит, что нас надо сдерживать «горячим» образом», — отметил министр.

В интервью Лавров также заявил, что Североатлантический альянс в последнее время переживает перемены. «Можно вступать в разные НАТО. Когда в прошлые годы у нас было партнёрство, доверие и не было никаких попыток рассматривать друг друга как «угрозу», это одно НАТО. Очевидно, что сейчас НАТО другое, хотя у него идёт, я бы сказал, такая «ломка»: они пытаются выглядеть респектабельно, но не у всех получается», — отметил глава российского МИД.