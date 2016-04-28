Кито, 29 апреля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес посетил пострадавшие районы Эквадора. Боливийский президент прибыл с грузом гуманитарной помощи. Перед ним с аналогичной миссией в Эквадор приезжал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. В Эквадор, вслед за Эво Моралесом, прибыл еще один высокий гость — президент Перу Ольянта Умала, комментирует TeleSUR.

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«То, что сделала для нас Боливия, просто невероятно. В этой стране доход на душу населения меньше, чем в нашей. Но не смотря на это они проявили солидарность. Вот здесь — три боливийских самолета, доставивших 90 тонн помощи, еще один борт скоро приземлится, а раньше были еще и другие самолеты», заявил Рафаэль Корреа, сообщает Euronews.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля. Его эпицентр находился в 28 км от населенного пункта Муисне, очаг подземных толчков залегал на глубине 20,2 км. 21 апреля произошло новое мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Всего эквадорцы ощутили более семисот подземных толчков. Погибло более шестисот человек, более десяти тысяч пострадали от стихийного бедствия, писало ранее ИА REGNUM.