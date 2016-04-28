Мехико, 29 апреля, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Полемика по вопросу расследования трагедии в штате Герреро между правительством Мексики и междисциплинарной группой независимых экспертов (GIEI) перешла на уровень взаимных обвинений. Томас Зерон, директор Агентства по уголовному расследованию (ACI), не согласился с обвинениями международных экспертов о возможном сокрытии вещественных доказательств в реке Сан-Хуан, где был найден пакет с предполагаемыми костями сорока трех студентов, пропавших без вести в штате Герреро девятнадцать месяцев назад. Глава ACI отметил, что видеозаписи, показанные GIEI, являются ложными, так как в соответствии со съемками, мешки с останками были найдены в декабре 2014 года, а не в октябре того же года, что зафиксировано в документах дела. Члены GIEI назвали заявления Зерона «неуместными», комментирует Prensa Latina.

Пылающий штат

Штат Герреро в Мексике называют «пылающим», по количеству насильственных смертей он занимает первое место в стране. Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Игуале учащиеся местного педагогического колледжа пытались устроить демонстрацию против реформы образования. Полиция по приказу теперь уже бывшего мэра Игуалы Хосе Луиса Абарки привлекла для подавления мирной акции бандитскую группировку — наркокартель Guerreros Unidos («Единые воины»). В результате 6 молодых людей были убиты на месте, 43 пропали без вести. За этим последовали массовые акции протеста в разных городах страны, вылившиеся в требование отставки президента Мексики. В ответ власти страны начали запоздалое расследование.