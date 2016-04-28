Минск, 29 апреля, 2016, 00:13 — ИА Регнум. «Внося свой вклад в противодействие современным вызовам и угрозам, наша страна выступает донором региональной безопасности, не только не представляя какой-либо угрозы для кого бы то ни было, но и активно участвуя в разрешении самых сложных региональных конфликтов», — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая 28 апреля в Пекине на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

kleinburd.ru Донар

Напомним, Белоруссия не граничит со странами Азии, минские имиджмейкеры позиционируют постсоветскую республику как «центр Европы». Тем не менее, в апреле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя при СВМДА, что стало следствием относительного успеха при реализации установки вступать во все организации, в какие только возможно.

«Белоруссия играет роль западного рубежа для наших евразийских партнеров в борьбе с терроризмом, оргпреступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией. Было бы, по меньшей мере, непростительно не объединить усилия в этой работе», — сообщил Макей участникам СВМДА.

Глава МИД постсоветской республики назвал выступление председателя КНР Си Цзиньпина «вдохновляющим», предложив посреднические услуги официального Минска. Макей отметил, что Белоруссия является «важным связующим звеном между Востоком и Западом».

«Находясь сегодня в Пекине, не могу не отметить, что Республика Беларусь активно поддерживает выдвинутую Председателем КНР Си Цзиньпином стратегию «Один пояс, один путь». Мы искренне заинтересованы в том, чтобы стать важным звеном Экономического пояса Шелкового пути. Полагаем, что реализация этого грандиозного по своему замыслу проекта, связывающего огромные пространства, может внести реальный вклад в укрепление доверия на Евразийском континенте, стать новой моделью взаимовыгодного сотрудничества», — сообщил руководитель МИД постсоветской республики, снова обратившись к образу «звена».

В тот же день, 28 апреля Макей дал интервью корреспондентам государственных СМИ КНР — Информационного агентства «Синьхуа» и «Жэньминь Жибао». Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, представитель официального Минска рассказал о позиции руководства постсоветской республики по проблеме Южно-Китайского моря.

«Что касается непосредственно сути того вопроса, который Вы задали, то, с одной стороны, Белоруссия находится далеко от Южно-Китайского моря, и, казалось бы, ситуация в этом регионе не должна была нас затрагивать, — сказал Макей. — Но, с другой стороны, Белоруссия как государство-член ООН и основатель этой организации, которому далеко не безразличны цели и принципы Устава ООН, не может оставаться безучастной к любым международным проблемам, где бы они ни происходили».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2010 года на заседании Совбеза Белоруссии при обсуждении новой редакции Концепции национальной безопасности Александр Лукашенко особо подчеркнул, что нельзя забывать и о политическом звучании концепции, заявив: «Она должна показать мировому сообществу транспарентность и предсказуемость нашей политики, надежность Белоруссии как ответственного партнера и донора безопасности».

В дальнейшем тема «донорства» раскрывалась в контексте «минской площадки» встреч участников Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Гражданская война на Украине тем временем продолжалась. По итогам состоявшейся 20 апреля очередной минской встречи спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик констатировали резкий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе «с января, особенно с момента последней встречи 6 апреля — их число достигло 4,7 тысяч нарушений в одни сутки», сделав вывод: «Это просто страшно».