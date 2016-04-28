Бухарест, 28 апреля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. В Румынии уверяют, что размещение системы противоракетной обороны США в Девеселу и инициатива создания флотилии НАТО на Черном море «несут исключительно оборонительный характер, в полной мере соответствуют международному праву и не направлены против Российской Федерации». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в распространенном 28 апреля комментарии МИД Румынии в связи с ранее сделанными заявлениями представителя МИД РФ Марии Захаровой на этот счет.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

Захарова отметила, что, продвигая данные инициативы, Румыния позиционирует себя «в качестве «форпоста» по сдерживанию России на «восточном фланге» Североатлантического альянса». «Румыния уже не первый год всемерно содействует наращиванию военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе, выдвигает при этом и собственные инициативы. В их числе — идея создания постоянной группировки объединенных ВМС блока на Черном море. По мнению румынских представителей, это стало бы «естественным дополняющим компонентом» наземного присутствия сил НАТО в регионе», — сказала она.

«Согласно предложениям Бухареста, основу такой «флотилии» должны составлять корабли ВМС региональных государств — членов альянса (Болгария, Румыния, Турция), — продолжила Захарова. — Помимо этого, группу предполагается усиливать кораблями других стран НАТО, прежде всего, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции на ротационной основе. Авторы идеи пригласили в состав будущей группировки причерноморских «партнеров» блока — Украину и Грузию. Как известно, президент Украины П. А. Порошенко в ходе своего недавнего визита в Бухарест выразил готовность Киева подключиться к данному проекту».

Представитель МИД РФ заметила, что «в руководстве НАТО этот сомнительный проект пока не комментируют». «По сообщениям СМИ известно, что румыны продвигают его в повестку предстоящего в июле саммита блока в Варшаве. Совершенно очевидно, что разговоры на эту тему, не говоря уже о практических решениях, если они, разумеется, состоятся, отнюдь не будут способствовать сохранению Черного моря в качестве региона мира и добрососедства, за что на словах так ратуют в Бухаресте. Наряду с размещением элементов системы ПРО в Девеселу и других объектов военной инфраструктуры США и НАТО на территории Румынии и других стран, они свидетельствуют о стремлении к наращиванию военной активности в регионе в непосредственной близости от границ России. Это серьезно подрывает безопасность и стабильность в этой части континента, вынуждая Россию принимать адекватные ответные меры по обеспечению собственной безопасности», — подвела итог Мария Захарова.