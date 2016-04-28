Москва, 28 апреля, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Проблема платных парковок вышла в политическую плоскость, заявил координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов на митинге против расширения платного парковочного пространства в Москве. Активисты заявили, что данная тема активно и агрессивно лоббируется представителями конкретных политических фракций и потребовали отставки главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

28 апреля москвичи и представители общественных движений вышли на улицу с требованиями остановить программу развития платных парковок в столице. Причиной для выступлений стали недавние заявления о возможном включении в закрытые зоны новых улиц Москвы. На акции протеста звучали претензии в адрес столичного департамента транспорта, который «насаждает платные парковки у школ, больниц, детских садов и поликлиник», и партии «Единая Россия».

«Получается, что политическое доминирование «Единой России» является основой для таких действий, которые, между прочим, направлены, по сути, против их избирателей, как ни странно», — заявил Шкуматов.

Активисты заявили, что в ходе расширения зоны платной парковки в городе уничтожают «комфортную среду обитания», что служит причиной усиления социальной несправедливости.

Митингующие выдвинули ряд требований к московским властям. В частности, потребовали отставки главы департамента транспорта Максима Ликсутова, который, по мнению присутствующих, является не только проводником данной «антисоциальной политики», но и одним из ее идеологов.

«По моему мнению, он и исполнитель и идеолог. Он вносит немалую лепту в идеологию превосходства тех людей, у которых больше денег», — подчеркнул Шкуматов.

Как, в свою очередь, заявила на митинге муниципальный депутат Хорошевского района Москвы Ольга Шведова, столичные власти отказались от достигнутых договоренностей по согласованию платных парковок. Так, ранее состоялась встреча с префектом Северного округа Москвы и представителями дорожных организаций, где было выработано совместное решение, что исходящие из района предложения будут рассмотрены муниципальными депутатами. Депутаты же должны были провести разъяснительную работу с местными жителями, собрать мнения. Однако эти договоренности не соблюдаются.

«На самом деле произошло следующее. Предложенные исполнительной властью адреса частично были утверждены депутатами. Дело в том, что представители «Единой России» имеют большинство, и они проголосовали за», — отметила Шведова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Мировому рейтингу TomTom, в 2015 году пробки в Москве сократились на 6%. Так, компания фиксирует снижение загруженности дорог в российской столице второй год подряд. Согласно исследованию, индекс загруженности дорог в Москве, который в 2012 году составлял 57%, к 2014 году опустился до 50%, а в 2015 году сократился до 44%.