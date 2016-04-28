Алеппо, Сирия, 28 апреля, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Международная организация «Врачи без границ» заявила, что при авиаударе по госпитали в сирийском Алеппо, где работали сотрудники организации, погибли 14 человек, среди которых пациенты и персонал. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба организации.

«Врачи без границ»

Информацию об атаке на госпиталь доложил Совету Безопасности Организации Объединенных наций заместитель генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он сообщил, что жертвами стали по меньшей мере 20 человек, двое из них — врачи.

Напомним, ранее сегодня западные СМИ сообщили, что Воздушно-Космические силы России якобы нанесли авиаудары по Алеппо. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию, заявив, что ВКС РФ несколько дней не работают в воздушном пространстве над Алеппо.

Также российское военное ведомство заявило, что в районе Алеппо впервые за долгое время появился боевой самолет одной из стран так называемой «антиигиловской» коалиции, которую возглавляют США. Какой именно стране принадлежал самолет Минобороны РФ не уточнило.

В свою очередь, после известия о авиаударе по госпиталю, Пентагон заявил, что ВВС коалиции не работали в районе Алеппо.