Москва, 29 апреля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. При тех объемах добычи, которые ведет Россия, и при имеющихся разведанных запасах стагнация нефтедобычи, связанная с сокращением финансирования геологоразведки и отсутствием правильных ориентиров поиска нефти и газа, может привести Россию в состояние энергетической зависимости, заявил доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, заместитель главного геофизика Центральной геофизической экспедиции Ахмет Тимурзиев на заседании экспертного клуба в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтяная вышка

Ученый также напомнил, что в вопросах обеспечения энергетической безопасности страна подошла к точке невозврата, и если мы сейчас не воспользуемся конкурентными преимуществами, которые нам дает исповедующая нетрадиционный генезис углеводородов российская наука, реализовывать это преимущество вскоре будет поздно, поскольку в спину нам дышит Запад, который «прозевал» это направление. А, как известно из истории, он умеет быстро заимствовать и внедрять в практику все то, что было наработано российскими учеными.

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