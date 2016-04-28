Каракас, 28 апреля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил инициативы по его отставке как «нежизнеспособные» и заявил, что не собирается покидать президентских пост. Во всяком случае, до истечения выборного срока, сообщает AVN.

analitica.com Николас Мадуро

Как ранее писало ИА REGNUM, в Венесуэле сделан первый шаг к импичменту. Национальный избирательный совет Венесуэлы согласился на проведение референдума за отставку Николаса Мадуро. И выдал инициаторам от оппозиции документы и формуляры для сбора подписей. В случае, если удастся собрать один процент подписей за проведение референдума, процедура будет запущена, комментирует Pagina12. Кроме этого, оппозиционный парламент начал инициировать отставки министров правительства Мадуро. «Первой ласточкой» стал министр продовольствия Венесуэлы Родольфо Марко Торрес.

По мнению сторонников Николаса Мадуро, данные действия являются следствием «гибридной войны». ведущейся против Венесуэлы. Адмирал Ремихио Кабальеро, в частности, заявил в своем выступлении на V Московской конференции по международной безопасности в Москве, что его страна является жертвой «нетипичной войны». «В течение нескольких лет мы были жертвам атак. которые стремятся повлиять на мнение граждан и помогать созданию групп насилия, выступающих против законно созданного государства», сказал Кабальеро в интервью для агентства Prensa Latina.