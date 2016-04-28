Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал мощную победу над краснодарской «Кубанью» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Игра прошла сегодня, 28 апреля, в Санкт-Петербурге.

fc-zenit.ru Игроки ФК «Зенит»

«Зенит» одержал убедительную победу — 4:1. Счет в игре открыли хозяева на 21-й минуте матча. Мяч в ворота «Кубани» загнал Олег Шатов. Краснодарцы смогли отыграться спустя три минуты. Евгений Селезнев поразил ворота «Зенита».

За шесть минут до окончания первого тайма Артем Дзюба вывел свою команду вперед — 2:1.

Во втором тайме краснодарцы уже не смогли противостоять «Зениту». На 65-й минуте забил Халк, на 72-й Шатов оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.

Теперь у «Зенита» 49 очков и санкт-петербургский клуб поднимается на третье строчку рейтинга РФПЛ. От лидирующего ЦСКА «Зенит» отстает на четыре очка.

2 мая «Зенит» сразится с ЦСКА в финале Кубка России. Встреча пройдет в Казани.