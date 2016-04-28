Москва, 29 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, на заседании Совета директоров Банка России будет рассмотрен вопрос о величине ключевой ставки, сообщает ИА REGNUM. Большинство экспертов, опрошенных ИА REGNUM, полагает, что величина ключевой ставки останется неизменной — 11%. Несмотря на надежды бизнеса на снижение ставки и удешевление кредитов, ЦБ ожидает всплеска инфляции и опасается нестабильности на нефтяном рынке — на этих предположениях основываются прогнозы о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне.

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ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17% в конце 2014 года, после стремительной девальвации рубля, в 2015 году она уменьшалась несколько раз: 30 января — до 15%, а 13 марта — до 14%, 30 апреля — до 12,5%, 16 июня — до 11,5%, 8 августа — до 11%. С этого момента она остается неизменной.

Тем не менее интрига вокруг решения ЦБ сохраняется — оно станет «наименее предсказуемым по исходу за последние 12 месяцев», считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Руководитель аналитического отдела Conomy Борис Городилов сделал вывод о грядущем уменьшении ключевой ставки на основании снижения ставок по депозитам в крупных банках. «Этот фактор мог быть уже частично учтен при текущем пересмотре ставок по депозитам, так как изменение ключевой ставки в обозримом будущем представляется весьма вероятным», — отметил эксперт.

При этом текущий уровень инфляции не оставляет надежд на снижение ключевой ставки заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. «Инфляция является ключевым показателем, на который опирается регулятор при принятии решения о снижении ключевой ставки. С учетом того, что ее уровень остается достаточно высоким, а в стабильность цен на нефтяном рынке банк не верит, снижение ставки маловероятно», — отметила она.