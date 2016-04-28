Волгоград, 28 апреля, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В Волгограде произошло возгорание масла на трансформаторной подстанции. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщают местные СМИ.

Советский плакат по пожарной безопасности

Сообщается, что инцидент произошел на трансформаторной подстанции в районе алюминиевого завода. Местные жители слышали громкий хлопок. Одновременно с этим жители некоторых районов Волгограда, а также Волжского и Краснослободска ощутили перебои с электричеством.

В МЧС уточнили, что загорелось трансформаторное масло на подстанции на улице Шкирятова. На месте возгорания работают пожарные расчеты.

В мэрии Волгограда заявили, что нарушений в подаче электроэнергии жителям города нет. Были лишь перепады напряжения в сети.