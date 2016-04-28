Минск, 28 апреля, 2016, 22:18 — ИА Регнум. «Актуальные вопросы расширения взаимодействия центральных банков Белоруссии и Польши обсуждены 28 апреля 2016 года на переговорах председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павла Каллаура с президентом Национального банка Польши Мареком Белькой», — сообщает белорусский госрегулятор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Переговоры прошли в варшавском центральном офисе Нацбанка Польши в рамках официального визита делегации Нацбанка Белоруссии в Нацбанк Польши. Визит не анонсировался и о конкретных вопросах повестки, а также принятых решениях белорусский госрегулятор по итогам переговоров не проинформировал.

«В ходе переговоров стороны обменялись информацией об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь и Республики Польша в I квартале 2016 года, характеристиках развития банковских систем, актуальных вопросах и особенностях реализации денежно-кредитной политики центральными банками двух стран, — сказано в официальном сообщении. — Обсуждены текущее состояние и перспективные направления дальнейшего сотрудничества между Национальным банком Белоруссии и Национальным банком Польши, а также возможности привлечения белорусской стороной международной технической помощи по программам Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года по решению Александра Лукашенко будет проведена деноминация белорусского рубля — в оборот будут введены новые банкноты, а также впервые за постсоветскую историю Белоруссии — монеты. Время для деноминации выбрано своеобразно — во время кризиса, длящегося с 2014 года и, как считают во Всемирном банке, способного продлиться до 2018 года.