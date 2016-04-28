Донецк, 28 апреля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики предотвратило попытку террористического акта в отношении главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба МГБ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что сегодня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа украинских граждан, прибывшая из оккупированной ВСУ части Донбасса. У этой группы было при себе закамуфлированное под предмет интерьера мощное взрывное устройство.

По данным МГБ, ранее пособники этой группы боевиков изучали маршруты движения Захарченко и места пребывания. По плану террористов, взрыв должен был произойти в стрелковом комплексе «Артемида» в Донецке в тот момент, когда его должен был посетить глава ДНР.

Все подозреваемые задержаны. Идет следствие.