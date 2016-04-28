Ярославль, 28 апреля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Жители Ярославля заявили резкий протест застройке Павловской рощи в Дзержинском районе. Свое мнение они высказали 28 апреля в рамках публичного обсуждения проекта экологической экспертизы по изменению границ Павловского парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение прошло в большом зале территориальной администрации Дзержинского района. Официально на участие в нем зарегистрировались 528 человек, но по факту участников было гораздо больше — полностью был заполнен второй ярус зала, люди стеной стояли в проходе и коридоре.

Как пояснил глава администрации Дзержинского района Михаил Кузнецов, участок Павловского парка площадью порядка 1,2 га собственник — ООО «Золотое Кольцо» — намерен использовать под жилое строительство. Компания имеет отношение к депутату муниципалитета Роману Галагаеву («Единая Россия»).

Проблема заключается в том, что сам парк является памятником природы регионального значения и относится к особо охраняемым территориям, строительство в которых запрещено законом. При этом в Генплане участок, принадлежащий застройщику, отведен под жилую рекреационную зону.

Представитель застройщика презентовал гражданам проект экологической экспертизы, отметив, что ничего ценного на обсуждаемом участке нет, что он зарастает мусором и что построить на нем можно только дома не выше 3-х этажей.

«Нами произведен полный анализ. В настоящее время на территории участка 64 дерева. Ни одно памятником природы не является. Это подтверждается документацией. Больше половины этих деревьев находится в неудовлетворительном состоянии. Остальная часть — не является элементом парка. Сейчас на участке кучи мусора и ни одного признака природоохранной зоны. Вдоль территории участка проходят коммуникации Водоканала, перенести которые никто не позволит, поэтому участок строительства будет ограничен. Но, поясню, сегодня речь не идет о конкретных домах, о разрешении на строительство. Речь идет о возможности застройщика изменить зонирование», — пояснил представитель застройщика Павел Гребенщиков.

В защиту парка высказались депутаты муниципалитета и областной думы, председатель Общественной палаты Ярославской области, градозащитники, общественники и простые горожане. Люди интересовались, каким образом в 2012 году территория памятника природы была продана в частную собственность, требовали привлечь собственника участка к ответственности за ненадлежащее его содержание. Специалисты отмечали, что парк является единой экосистемой, нарушение одного элемента которой приведет к уничтожению всей рощи. Вспоминали и то, что место это насчитывает более чем столетнюю историю.

«По документам, на участке будет вырублено 43 дерева. Ущерб составит 11 794 рубля. Столько стоит одно дерево. Ни застройщик, ни те, кто принимает решения, не понимают, что парк — единая экосистема. Есть положение об использовании Павловского парка. Рубка растительности в нем разрешена только санитарная, ручным способом и под контролем департамента охраны окружающей среды Ярославской области», — рассказала эколог, председатель общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова, подчеркнув, что, по ее сведениям, застройщик планирует возвести на участке три 5-этажных дома и работы на участке уже ведутся.

«Берег Волги сейчас и так разрушается из-за труб Водоканала. Деревья надо не вырубать, а высаживать, чтобы укреплять береговую линию. Нарушение естественной дренажной системы парка приведет к заболачиванию территории», — высказался житель Ярославля путешественник Сергей Вихарев.

В результате голосования в поддержку проекта экологической экспертизы высказались 60 человек, в том числе представители застройщика. Против — 380. Кроме того, люди подали в оргкомитет подписные листы против застройки территории Павловского парка, на страницах которых свою позицию высказали сотни горожан.

Однако окончательное решение по вопросу застройки в Павловской роще будет принимать Правительство Ярославской области.