Уфа, 28 апреля, 2016, 21:40 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

Из 12 «башкирских» депутатов Госдумы от «Единой России» на праймериз заявилось 8 человек. Треть выбыла по разным причинам: Павла Крашенинникова перебросили в Свердловскую область, откуда тот родом, работой остальных депутатов республиканская власть оказалась недовольна и не поддержала их выдвижение. Эксперты заявляют об особенности нынешней думской кампании — федеральные власти стремятся запустить реальные механизмы конкуренции среди элит. Эта тема обсуждалась и на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM 26 апреля на встрече первого заместителя руководителя администрации президента РФ Вячеслава Володина с политологами, участником которой стал эксперт из Башкирии Дмитрий Михайличенко.

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«Володин обозначал правила игры: не нужно использовать административный ресурс, а журналисты должны получить карт-бланш на освещение праймериз, — отметил Михайличенко. — По мнению властей, нецелесообразно использовать административный ресурс, власти готовы расширять базу партии власти за счет многих участников».

Эксперт отметил, что докладе Центра политического анализа Башкирия отнесена к первой группе регионов, где в силу стабильной внутриполитической обстановки и отсутствия серьезных социально-экономических проблем «следует ожидать формальных праймериз, в рамках заранее сформированного внутриэлитного консенсуса».

В Башкирии в этом году для участия в предварительном голосовании зарегистрировано 107 участников, из которых 61 состоит в партии «Единая Россия», 40 — беспартийных и 6 являются сторонниками партии власти. Поскольку выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе, регистрация участников проходила как по одномандатным округам, так и по списку. В итоге 44 претендента зарегистрировались по одномандатным округам, 14 — по федеральному и 49 кандидатов пойдут одновременно по одномандатным округам и федеральному списку.

По словам эксперта, наибольшая конкуренция ожидается в третьем (Уфимском) одномандатном округе, так как на одно место здесь претендуют 34 кандидата. Следующим по популярности идет восьмой (Стерлитамакский) округ, где зарегистрированы 15 участников, в четвертом (Благовещенском) округе будут соперничать 13 кандидатов, в шестом (Нефтекамском) и седьмом (Салаватском) округах зарегистрировались по 12 претендентов, наконец, пятый (Белорецкий) округ заинтересовал лишь 7 кандидатов. По федеральному округу было зарегистрировано 63 кандидата.

«Праймериз для «Единой России», помимо обновления и «вливания новой крови» хорош еще и тем, что позволяет нивелировать так называемый административный фактор. В Башкирии в 3-м и 6-ом избирательных округах выдвигается по два действующих депутата Госдумы от «Единой России». У глав местных администраций такая ситуация может вызывать «когнитивный диссонанс», так как они не знают, кого, собственно, им поддерживать. Однако такая ситуация создана федеральным центром сознательно и повторяется во многих регионах. Это попытка запустить реальные механизмы конкуренции среди элит», — говорит Дмитрий Михайличенко.

При этом политолог отметил, что «праймериз в республике, скорее всего, даст ограниченный позитивный результат»: «Из 12 «республиканских» депутатов Госдумы от «Единой России» на праймериз заявилось 8 депутатов. «Тяжеловес» Крашенинников усилит Свердловскую область, а три остальных депутата просто не выставили свою кандидатуру. Так произошло потому, что руководство республики недовольно их работой и не поддержала их выдвижение. Таким образом, первоначальный отбор имеет место быть. Все остальные будут выдвигаться и конкурировать между собой. Здесь вступает в силу собственно праймериз как институционализированный механизм отбора кандидатов».

«В Башкирии, как и во многих других регионах можно говорить о смешанной процедуре отбора кандидатов. Праймериз в нем занимает важное, но не определяющее место. Поэтому, собственно, процедуру предварительного голосования не стоит переоценивать. Ее действие на этих выборах будет иметь значимый, но все же ограниченный радиус действия. Однако перспективы у этого механизма есть, вполне возможно, что и другие партии в средне‑ и долгосрочной перспективе начнут его применять. Многое будет зависеть от того, будет ли опыт «Единой России» позитивным (в том числе и в электоральном смысле) или нет», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что в предварительном голосовании пятилетней давности в Башкирии принимали участие порядка 6,5 тыс. человек, которые определяли кандидатов из 123 претендентов. В итоге победителями праймериз в Башкирии стали президент РБ Рустэм Хамитов, Павел Крашенинников, Зугура Рахматуллина, которые и заняли первые три строчки в партийном списке кандидатов на выборах в Госдуму в 2011 г.

Напомним, 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», в котором принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Вячеслав Володин.