Ижевск, 28 апреля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Инфляция в Удмуртии по итогам апреля составила 0,2%. С начала текущего года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 0,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

shabby-money.ru Инфляция

В течение месяца максимально подорожали алкогольные напитки и бытовые услуги — на 0,7%, с начала года лидирующий темп роста цен наблюдается в категории бытовых услуг — 2,7%.

Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков за апрель составил 0%, с начала года продукты питания подорожали на 0,6%.

Лидерами роста цен в апреле на территории Удмуртии стали продовольственные товары овощной группы. В частности, капуста белокочанная свежая подорожала на 19%, морковь — на 15%, на 7% подорожали свежие помидоры.

Кроме того, значительно увеличилась стоимость ряда круп. Так крупа гречневая — ядрица подорожала на 8%, горох и фасоль — на 5%, на 3% выросла цена овсяной и перловой крупы.

Многие продовольственные товары подорожали на 2−3%, в том числе филе сельди соленое, рыбные пресервы, маргарин, зефир и пастила, кофе натуральный растворимый, чай черный байховый в пакетиках, йодированная пищевая соль, овсяные хлопья «Геркулес», свекла столовая, виноград и бананы.

В категории алкогольных напитков наиболее заметно подорожало пиво зарубежных марок — на 2% и пиво отечественное — на 1,6%.

В группе непродовольственных товаров лидерами роста цен стали сорочка для мальчиков школьного возраста и сапоги цельнорезиновые детские — их стоимость выросла на 6%. На 5% подорожала еженедельная газета и карандаш чернографитный.

Среди медицинских товаров и лекарственных средств по темпу роста цен вновь лидирует отечественный препарат — корвалол, который подорожал на 4,8%. На 1 — 1,2% возросла стоимость валидола, отечественного аспирина и настойки пустырника.

В сфере услуг на 11% увеличилась стоимость пересылки простого письма внутри России массой до 20 г. На 7,5% выросла абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений при расчете за месяц.

Кроме того, на 2−3% выросла стоимость проезда в купейных и плацкартных выгонах фирменных и нефирменных поездов дальнего следования в расчете на 100 км пути.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева инфляция в России в 2016 году будет продолжать снижаться и снизится до 6,5% к концу года, а начиная с 2017 года будет устойчиво ниже 5%, к концу 2019 года инфляция снизится до 4%.

«На это направлена, в частности, и политика импортозамещения (меньшая зависимость от ввозной инфляции, зависящей от курса валюты на импортные товары), и политика сдерживания тарифов естественных монополий по методу «инфляция минус», — отметил министр.