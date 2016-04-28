Пушков: многие страны в ЕС могут поддержать отмену санкций против России
Москва, 28 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») считает, что отмену санкций против Российской Федерации могут поддержать парламенты Италии, Австрии, Греции, Словакии и Венгрии. Слова Пушкова передает сегодня, 28 апреля, телеканал RT.
Напомним, сегодня национальное собрание Французской республики рекомендовало исполнительным властям страны отменить экономические санкции в отношении Российской Федерации.
После этого, Пушков предположил, что примеру Пятой республики могут последовать парламенты и других стран Европейского Союза.
«Не удивлюсь, если такого рода резолюции появятся в парламентах Венгрии, Словакии, Греции или в Австрии и кстати даже в Италии», — сказал Пушков.
Он напомнил, что все эти страны, даже на уровне исполнительной власти много раз заявляли, что вопрос с санкциями против России требует пересмотра.
«В частности, президент Австрии, высшее должностное лицо в Австрии, высказывался за пересмотр политики санкций в отношении России», — напомнил депутат.
Напомним, сегодня французский парламент принял резолюцию, предложенную оппозицией, которая призывает исполнительные власти Пятой Республики выступить против продления санкций в отношении России. В голосовании приняли участие 101 депутат. «За» проголосовали 55 депутатов, «против» — 44, двое воздержались.
МИД Франции заявил, что решение парламента «будет принято во внимание». Ряд экспертов, однако, считает, что исполнительные власти проигнорируют волю народных представителей.