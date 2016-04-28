Ижевск, 28 апреля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Глава муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртии признан виновным по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения»). Чиновник вымогал взятку в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Советский плакат «Смерть взятке». 1923

Чиновник потребовал взятку от предпринимателя за продажу земельного участка, который находился в муниципальной собственности. Также глава МО обещал содействие в заключении договора аренды земельного участка, не имея соответствующих полномочий, потребовав 50 тыс. рублей.

При получении последней части взятки в размере 250 тыс. рублей обвиняемый был задержан.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в администрации муниципального образования и по месту жительства обвиняемого, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Наложен арест на имущество, добытое преступным путем», — отметили в пресс-службе.

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде 7,5 лет, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года, а также с конфискацией имущества.