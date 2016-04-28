Москва, 28 апреля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Постоянное нарушение прав собственности, непрозрачность и противоречивость законодательных актов и неадекватное налогообложение создают непреодолимые барьеры для развития малого бизнеса в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили участники организованного КПРФ в Мосгордуме круглого стола 27 апреля, на котором юристы, бизнесмены и представители Коммунистической партии обсуждали конкретные меры для разрешения проблем малого предпринимательства.

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

На мероприятии было отмечено, что социологи фиксируют значительное снижение индекса предпринимательских настроений и уверенности, уровень которого давно побил «антирекорд» 2009 года. В условиях падения экономики наблюдается массовое закрытие некогда успешных бизнесов, банкротство предприятий, сокращение сотрудников, занятых в них.

Тем не менее, несмотря на очевидную потребность в создании на этом фоне более благоприятных условий для предпринимательской деятельности, продолжается увеличение налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес, вводятся новые административные барьеры.

В связи с этим давно назрела необходимость провести генеральную ревизию обязательных требований к бизнесу, в результате которой должен быть разработан единый, максимально лаконичный свод правил, подчеркнул первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин: «Нужно решить проблему давления на малый и средний бизнес из-за избыточной контрольно-надзорной деятельности со стороны органов власти. Сегодня эти требования содержатся в огромном количестве документов, они абсолютно непрозрачны, избыточны и могут противоречить друг другу».

«Эта ситуация создает презумпцию виновности предпринимателя — даже если бизнесмен не хочет нарушать правила, это почти неизбежно. Любого бизнесмена можно обвинить в нарушении обязательных требований в любой момент — например, по заказу конкурента», — заметил он.

По словам депутата, важнейшее место в комплексе мероприятий по дерегулированию малого бизнеса займет снижение налогового бремени, при этом такая мера никак не противоречит идее прогрессивной шкалы налогообложения.

Он считает, что ни малый и средний бизнес, ни бюджет не будут страдать, если в то же время повысить налоги на потребление (налоги социальной справедливости, налог «на роскошь») и на природную ренту.

Наконец, государство должно гарантировать безусловную защиту прав собственности и, в частности, запретить изъятие или уничтожение собственности во внесудебном порядке, указал Рашкин.

Последнее замечание поддержал генеральный директор юридического агентства «Правозащита» Гай Дилбарян, известный защитой интересов собственников подвергшихся сносу за последнее время в Москве торговых площадей. По его словам, снос самовольных построек в Москве высветил серьезную непоследовательность российской правовой системы.

«Часть 4 статьи 222 открывает возможности для сноса во внесудебном порядке. Даже если параллельно идет судопроизводство, снос всё равно осуществляют», — подчеркнул он. При этом, по его словам, такая проблема обнаружилась не только в Москве, но и, например, в Санкт-Петербурге.

«Конституция у нас хорошая, но почему-то власть не стала обращать внимание на тот факт, что Гражданский кодекс начал ей противоречить. Это дало возможность чиновникам трактовать закон по своему усмотрению», — подчеркнул он.

«Одному чиновнику выгодно трактовать закон одним образом, кому-то — иным. Усугубляет проблему и тот факт, что те, кому дана функция защищать предпринимательское сообщество, не имеют реальных инструментов для этой защиты. Бизнес-омбудсмен назначает мэр или губернатор, и он полностью зависим от власти», — добавил Дилбарян.

«Безусловно, надо сделать так, чтобы не было в законодательстве никаких противоречий, и если они есть, то чтобы они решались сразу же на уровне Конституционного суда. Если это не делается и остается, то органы местного управления трактуют всё по-своему и используют это под себя», — заключил юрист.

Заместитель директора Института оценки программ Даниил Цыганков в своем выступлении отметил необходимость законодательных инициатив по ограничению спонтанной административной деятельности. «У нас есть такая процедура как оценка регулирующего воздействия. Любой акт нормативный, устанавливающий, как в нашем случае, какие-либо требования к бизнесу, должен оцениваться с той точки зрения, какую нагрузку, в том числе финансовую, на этот бизнес он создаст», — заявил он.

Однако власть такие решения игнорирует. Например, было отрицательное решение по системе ПЛАТОН, и также по сносу торговых павильонов в Москве — и всё равно все соответствующие решения были приняты, подчеркнул Цыганков.

В ходе коллективного обсуждения проблем малого бизнеса от КПРФ поступили предложения по реформированию контрольно-надзорной деятельности в Москве. Депутатами фракции КПРФ уже внесен в Государственную думу законопроект о поправках в статью 222 ГК РФ, запрещающий снос объектов самовольного строительства во внесудебном порядке.

Высказывались соображения о прекращении «загона» предпринимателей в коммерческие торговые центры в пользу развития в Москве рынка недорогой, доступной аренды малых площадей для осуществления микропроизводства, торговли, оказания услуг. Такая мера должна предусматривать регулирование арендных ставок, подчеркнули в КПРФ.

Помимо прочего, было предложено ввести мораторий на введение новых налогов и неналоговых сборов на срок не менее 5 лет, а также реформирование института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве.

В целом предложенные представителями КПРФ меры получили поддержку и широкое одобрение со стороны представителей предпринимательского сообщества и юристов, присутствовавших на пресс-конференции. В то же время руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе Андрей Клычков подчеркнул, что, хотя партия и готова помогать бизнесу, но он сам также должен проявлять соответствующую инициативу. «Когда мы начали этим заниматься, многие бизнесмены дистанцировались, боялись указать свою фамилию, поскольку опасались потерять свои связи в мэрии. К сожалению, бизнес плохо объединяется и не всегда готов поддерживать тех, кто готов его защищать», — отметил он.

Между тем без поддержки малого бизнеса вытянуть экономику из кризиса не выйдет —только лишь он способен создать недорогую конкурентоспособную продукцию и новые рабочие места, указал Клычков.

Наконец, депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по науке и промышленности Леонид Зюганов посетовал, что к мероприятию не проявили достаточного внимания представители власти — на пресс-конференции лишь присутствовала начальник отдела дебиторской задолженности Департамента городского имущества города Москвы Альбина Кравчук, которая от участия в дискуссии воздержалась.